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22 минуты назад

Вирусолог рассказал о двух опасностях омикрона

У нового штамма коронавируса омикрона есть две опасности: постковидный синдром и риск рекомбинаций с дельтой. Об этом в беседе с «Народными новостями» рассказал вирусолог Александр Чепурнов.

Названы две опасности омикрона
Фото: ReutersReuters

По его словам, омикрон демонстрирует эволюцию в сторону ускоренного размножения и более тесного контакта с рецептором, из которого он заходит в клетку.

«Мы давно сталкиваемся с мутациями, новый вариант COVID-19 отличается только тем, что у него их настолько много, что вирус стал плохо распознаваться антителами. У омикрона появился неприятный момент — он впервые за все время ухватил кусочек от другого вируса, одновременно инфицировав клетку. Он взял "вставку" и произошла замена. Обладая такой способностью перехватывать целые куски от других вирусов, он демонстрирует непонятный потенциал», — приводятся в материале слова Чепурнова.

Вирусолог отметил, что сейчас омикрон-штамм не вызывает тяжелого течения болезни, но в будущем ситуация может измениться. При этом, по его мнению, болезнь уже не проходит бесследно.

«У нового штамма коронавируса есть две опасности. Первая — это постковидный синдром. Второй опасностью является тот факт, что в настоящий момент непонятно, существует ли риск рекомбинаций между дельтой и омикроном. Сюрпризов может быть много», — подытожил Чепурнов.

Ранее ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний обнаружили, что омикрон-штамм медленнее размножается в легких человека, чем другие варианты коронавируса, и в большинстве случаев не вызывает тяжелого течения болезни.

Общество,Александр Чепурнов,
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