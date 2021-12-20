Названы две опасности омикрона

«Мы давно сталкиваемся с мутациями, новый вариант COVID-19 отличается только тем, что у него их настолько много, что вирус стал плохо распознаваться антителами. У омикрона появился неприятный момент — он впервые за все время ухватил кусочек от другого вируса, одновременно инфицировав клетку. Он взял "вставку" и произошла замена. Обладая такой способностью перехватывать целые куски от других вирусов, он демонстрирует непонятный потенциал», — приводятся в материале слова Чепурнова.