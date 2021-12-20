Названы две опасности омикрона

У нового штамма коронавируса омикрона есть две опасности: постковидный синдром и риск рекомбинаций с дельтой. Об этом в беседе с «Народными новостями» рассказал вирусолог Александр Чепурнов.
По его словам, омикрон демонстрирует эволюцию в сторону ускоренного размножения и более тесного контакта с рецептором, из которого он заходит в клетку.
«Мы давно сталкиваемся с мутациями, новый вариант COVID-19 отличается только тем, что у него их настолько много, что вирус стал плохо распознаваться антителами. У омикрона появился неприятный момент — он впервые за все время ухватил кусочек от другого вируса, одновременно инфицировав клетку. Он взял "вставку" и произошла замена. Обладая такой способностью перехватывать целые куски от других вирусов, он демонстрирует непонятный потенциал», — приводятся в материале слова Чепурнова.
Вирусолог отметил, что сейчас омикрон-штамм не вызывает тяжелого течения болезни, но в будущем ситуация может измениться. При этом, по его мнению, болезнь уже не проходит бесследно.
«У нового штамма коронавируса есть две опасности. Первая — это постковидный синдром. Второй опасностью является тот факт, что в настоящий момент непонятно, существует ли риск рекомбинаций между дельтой и омикроном. Сюрпризов может быть много», — подытожил Чепурнов.
Ранее ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний обнаружили, что омикрон-штамм медленнее размножается в легких человека, чем другие варианты коронавируса, и в большинстве случаев не вызывает тяжелого течения болезни.