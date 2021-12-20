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1 час назад

Нотариуса из дела о квартирах Баталова задумали лишить работы

Московский городской суд отменил решение Хамовнического районного суда, отказавшегося удовлетворить требование городской прокуратуры об отстранении нотариуса Дмитрия Бублия от занимаемой должности. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры. Бублий является одним из участников конфликта вокруг недвижимости и прочего имущества советско-российского актера Алексея Баталова.

Нотариуса из дела о квартирах Баталова задумали лишить работы
Фото: Александр Лукьянов / YouTubeАлександр Лукьянов / YouTube

Как отмечается в сообщении, материалы дела в отношении Бублия вернули в суд первой инстанции. Апелляцию на решение Хамовнического райсуда подавала прокуратура. Таким образом, следователи задумали и дальше настаивать на том, чтобы нотариуса из дела о квартирах Баталова лишили работы.

Они предполагают, что Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность супругов Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной перешло имущество семьи Баталова. Речь идет о доле в квартире на улице Серафимовича, квартире в 1-м Самотечном переулке и нежилом помещении. Бублий, вероятно, удостоверил подписи дочери актера Марии Баталовой и его супруги Гитаны Леонтенко на договорах без их присутствия. В отношении нотариуса возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении мошенничества и злоупотреблении полномочиями.

О предполагаемой афере с недвижимостью и другим имуществом семьи Баталова стало известно в сентябре 2020-го. Родственники покойного актера обвинили Дрожжину и Цивина в обмане. Пара, согласно утверждениям пострадавших, провела ряд операций, из-за которых супруга и дочь Баталова лишились квартир и денежных средств.

Алексей Баталов — советский актер театра и кино. Широкую известность он получил после роли слесаря Гоши в фильме «Москва слезам не верит», который вышел на экраны в 1979 году. За эту роль Баталов был удостоен Государственной премии СССР. Актер умер в 2017 году и был похоронен на Преображенском кладбище.

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