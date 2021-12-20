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32 минуты назад

В Фонде президентских грантов подвели итоги 2021 года

В 2021 году Фонд президентских грантов выделил 8,3 млрд рублей на поддержку 4144 инициатив.

В Фонде президентских грантов подвели итоги 2021 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, крупные гранты получили инициативы с общероссийским охватом. Среди них проекты «Пропавшие в кинохронике» — 48 млн рублей, «Биеннале театрального искусства — 2021» — 45 млн рублей и прочие, сообщает Life.ru.

Сумма одного из самых маленьких разыгранных грантов в 2021 году — 65 тыс. рублей. Он достался региональному проекту «Здоровье педагога — успех учебно-воспитательного процесса».

Также отмечается, на суд независимых экспертов, представителей региональных органов исполнительной власти и других специалистов за год было представлено 4335 проектов. На основе проведённой оценки было выбрано 100 лучших из них — они отмечены специальным значком «Топ-100».

Как ранее сообщали «Известия», организаторы первой Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards объявили шорт-лист номинантов.

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