Региональную студию общества "Знание" открыли в Казани

Российское общество "Знание" открыло в понедельник в Казани мультимедийную студию на базе Казанского федерального университета (КФУ), где будут проводить просветительские марафоны и мероприятия, производить контент для трансляции по всей России. До этого подобная студия функционировала только в Москве и Сочи.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Казань, Татарстан в целом, очень активно включились в перезагрузку общества "Знание" <...> Одна из первых студий открывается в Казани, если быть точным, третья студия после Сочи и Москвы. Эти студии-лектории, мультимедийные центры - это способ сделать более доступными знания в дальних уголках нашей страны, дотянуться до самых выдающихся лекторов и дать им социальный лифт на федеральный масштаб", - сообщил ТАСС генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Видео дня

Мультимедийная студия позволит на постоянной основе создавать контент и вести трансляции в хорошем качестве. Просветительские видеоматериалы будут транслироваться в социальных сетях и на мероприятиях общества "Знание". Площадь студии 650 кв. метров, она рассчитана на 460 посадочных мест.

"Мы готовим очень много различных образовательных проектов, у нас где-то не хватает опыта по продвижению всей той активности, которая проявляется на площадке наших университетов, я думаю, мы тут будем работать по принципу взаимодополнения друг друга", - сказал ТАСС на открытие площадки ректор КФУ Ильшат Гафуров.

В рамках мероприятия проходит марафон "Время открытий" с участием экспертов. Среди тем для обсуждения - опыт применения цифровизации и других инноваций в просветительской деятельности, предпринимательстве.

Об обществе

Российское общество "Знание" планирует открыть всего 9 студий по всей стране и соединить их в единую систему, управляемую из одного центра в Москве. Во время прямых эфиров они смогут связываться между собой. Уже работает студия в Москве, а 9 декабря начала работу студия в Сочи.