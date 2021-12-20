Сын Высоцкого ответил на слухи о сотрудничестве отца с КГБ

Сын певца, поэта и композитора Владимира Высоцкого Никита опроверг cлухи о сотрудничестве его отца с Комитетом государственной безопасности СССР. Об этом пишет NEWS.ru.

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«Нет», — ответил Никита Высоцкий на вопрос о том, был ли связан его отец с советскими спецслужбами.

При этом он также затруднился сказать, зачем про Владимира Высоцкого после его смерти распускают такие слухи.

Ранее телеканал CNN обратил внимание на то, что в соцсети Facebook появилась реклама Федерального бюро расследований, в которой на русском языке предлагается помогать американским спецслужбам. Представитель ФБР Алан Коннер заявил телеканалу, что не может комментировать эти объявления, подчеркнув при этом, что используются различные средства для сбора информации, включая источники.