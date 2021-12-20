Сын Высоцкого ответил на слухи о работе отца на КГБ

Сын поэта и барда Владимира Высоцкого Никита опроверг в разговоре с NEWS.ru cлухи о сотрудничестве отца с сотрудниками КГБ.

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Нет, — ответил Никита Высоцкий на вопрос о том, взаимодействовал ли Владимир Семёнович с советской спецслужбой.

Сын артиста также затруднился сказать, зачем про барда после его смерти распускают такие слухи.

Ранее Высоцкий-младший оценил творчество своего отца. Он заявил, что песни барда до сих пор вдохновляют людей и побуждают их действовать. Он добавил, что настоящий артист продолжает жить и после смерти, а настоящее искусство находится вне времени, поскольку касается вечных вопросов.