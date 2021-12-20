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43 минуты назад

В МГУ раскрыли подробности первой сессии девятилетней студентки

Доктор психологических наук, декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко раскрыл подробности первой сессии девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Об этом в понедельник, 20 декабря, пишет KP.RU.

В МГУ раскрыли подробности первой сессии девятилетней студентки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, девочка сдает экзамены по индивидуальному плану. «Хотелось бы пожелать ей доброго здоровья и успехов на сессии. А законным представителям учитывать, что у ребенка могут быть и свои потребности, с которыми нужно считаться», — заявил Зинченко.

Однокурсница Тепляковой также сообщила «Ленте.ру», что экзамен по математике Алиса сдала досрочно в минувшую пятницу, 17 декабря. «Мы все сдаем экзамены после Нового года, еще даже неизвестно когда, но у нас, как у всех нормальных людей, будет один экзаменатор, а у нее из-за досрочной сдачи — три», — рассказала студентка.

Ранее стало известно, что активисты в интернете собирают подписи на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с просьбой проверить эмоциональное и физическое состояние Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет и уже в девять лет поступившей на факультет психологии МГУ. Родители девочки в ответ заявили, что их семья является абсолютно благополучной.

Общество,Алиса Теплякова,МГУ,Комсомольская правда,Lenta.ru,
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