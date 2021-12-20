На портале «Госуслуг» появится более 100 новых сервисов

«Речь идет о некоторых пособиях на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций и ряде других услуг, в том числе регистрации прав на недвижимость», — пояснил политик. Он подчеркнул, что теперь владельцам дач не придется просить разрешение на работе, чтобы поехать в другой город.