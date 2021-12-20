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20 минут назад

На портале «Госуслуг» появится более 100 новых сервисов

На портале «Госуслуг» появится более 100 новых сервисов. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

На портале «Госуслуг» появится более 100 новых сервисов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительство продолжает расширять список услуг, которые можно будет получить через единый портал. Со следующего года там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что ранее подобные услуги были доступны только на онлайн-площадках субъектов РФ, на сайтах профильных ведомств, но не предоставлялись в электронной форме.

«Речь идет о некоторых пособиях на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций и ряде других услуг, в том числе регистрации прав на недвижимость», — пояснил политик. Он подчеркнул, что теперь владельцам дач не придется просить разрешение на работе, чтобы поехать в другой город.

Кроме того, субъекты РФ смогут размещать на едином портале прочие дополнительные услуги. По словам Мишустина, на портале будут доступны такие услуги, как аттестация школьных учителей, оформление заявок на социальное обслуживание и предоставление бесплатного жилья.

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