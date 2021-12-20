Соловьев указал на безнаказанность Польши за убийства мигрантов

«Посадить самолет с оппозиционным журналистом – это, по мнению Запада, терроризм, а посчитать число убитых и замерзших мигрантов на границе – «это другое», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Ранее попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко признался в убийстве мигрантов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Это тяжелая ситуация. Видно, что за этим стоит, кроме всего прочего, человеческая трагедия. Ведь этот солдат был на хорошем счету в польской армии, иначе бы его не отправили в составе элитной военной части для выполнения важной боевой задачи. Поляки относятся к происходящему на границе с Белоруссией очень серьезно», – считает телеведущий Владимир Соловьев.

Видео дня

Журналист обратил внимание на то, что польский солдат испытывает чувство вины и переживает по поводу случившегося. «В отличие от него, ребята, которые принимали участие в военных операциях в Ираке и Афганистане и убили там более тысячи мирных жителей, прекрасно себя чувствуют и считают себя борцами за свободу», – отметил Соловьев.

«Так же себя чувствуют и многие американские военные, которые осуществили «ликвидацию» десятерых афганцев в Кабуле, после чего выяснилось, что это мирная семья, в которой было семеро детей. Американские власти сочли это, конечно, ужасной трагедией и ошибкой, но решили никого не наказывать за это», – напомнил собеседник.

«То же самое и здесь – никто поляков не привлечет к ответственности за эти убийства. Не надо забывать, что НАТО – это «миролюбивый» военно-политический блок, поэтому в их представлении все, что они делают, изначально прекрасно, оправданно и высокоморально. Поэтому никто не смеет высказывать никакого осуждения в адрес действий польских военных», – иронизирует Соловьев.

«Этого польского парня сильно отличает от других военных то, что у него есть сострадание и чувство вины, которое не дало ему возможности продолжать службу. Из-за этого он порвал со своей семьей и страной. Сложно себе представить, насколько ему сейчас непросто и что должно было произойти в его душе, чтобы он пошел на такое», – рассуждает собеседник.

«И было бы очень полезно, если бы поляки после этого допустили на свою территорию международных наблюдателей, которые верифицировали бы все происходящее, нашли места захоронения жертв и провели объективное расследование. Но поляки никогда на это не пойдут», – добавил телеведущий.

«А Минск не сможет обернуть эту ситуацию в свою пользу, потому что все, что говорит Лукашенко, никто не слышит. Взять и посадить самолет с оппозиционным журналистом – это, по мнению Запада, терроризм и за это надо вводить «девяносто шестой» пакет санкций против Белоруссии. А посчитать число убитых и замерзших мигрантов на границе – «это другое». Зачем смотреть в лицо правде? Это неприятно. Гораздо приятнее осуждать и отмахиваться», – заключил Соловьев.

В субботу попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко признался, что участвовал в убийстве мигрантов, которые проникли в Польшу. Отвечая на вопрос, помнит ли он, как впервые убил человека, Чечко сказал, что это произошло в конце мая. «Лица этих людей помнятся всегда, только первых... тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Чечко рассказал, что «это невозможно описать», «такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души», передает ТАСС. По его словам, польские силовики «выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали». «Я тоже так делал – стрелял», – сказал он.

В тот же день Белоруссия собрала пять томов доказательств жестокого отношения Польши к беженцам. Официальный представитель генпрокуратуры Белоруссии отметил, что «представители власти Польши неоднократно осуществляли незаконную депортацию в отношении беженцев и сейчас это делают, применяли пытки и иные акты жестокости».