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49 минут назад

Forbes: глава Group-IB год назад записал видео на случай своего ареста

Обвиняемый в госизмене глава компании Group-IB Илья Сачков ещё год назад записал видео, в котором допустил, что его могут арестовать или убить. Ролик он разослал своим близким. Кроме того, он рассказывал, что замечал за собой слежку, сообщает Forbes со ссылкой на три источника, близких к предпринимателю.

Если вы видите это видео, значит меня убили или я сижу в тюрьме, — такими словами начинается видео, записанное Сачковым.

Существование видеоролика подтвердили три источника, а также журналист Андрей Лошак, который снимал Сачкова для своего сериала о хакерах. Он должен выйти в конце года.

Сачков полагал, что на него могут совершить покушение, например отравить. За несколько месяцев до ареста, по словам его приятеля, он говорил в том числе и про возможное обвинение в госизмене. Сачков не раз замечал за собой слежку, добавил его друг.

Основатель компании Group-IB Илья Сачков арестован в Москве

Ранее Сачков заявил, что обвинение никак не связано с непосредственной работой и деятельностью компании. Он добавил, что это обстоятельство может свидетельствовать о его невиновности.

Сачкова арестовали 29 сентября по делу о госизмене. В тот же день в офисе его компании прошли обыски. Арест основателя Group-IB может быть связан с делом о госизмене двух бывших сотрудников ФСБСергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, так как Сачкова допросили по этому делу как свидетеля. Фигуранты обвинялись в раскрытии ФБР информации об оперативно-разыскной деятельности по делу генерального директора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. По другим данным, причиной ареста могло стать стремление Сачкова вывести бизнес за пределы России. Известно, что он тесно сотрудничал с отечественными спецслужбами.

Общество,Видео,Павел Врублевский,Дмитрий Докучаев,Илья Сачков,Андрей Лошак,Сергей Михайлов,ФСБ,ФБР,Forbes,
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