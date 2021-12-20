Москвичи смогут поужинать в квартире из «Иронии судьбы»

В Москве воссоздали квартиру Нади Шевелевой из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Копию помещения москвичи смогут увидеть на «Мосфильме», который организовал проект совместно с Delivery Club, сообщает « Газета.Ru ».

Фото: Кадр из К/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» Кадр из К/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»

«Для ее создания были найдены подлинные советские чертежи, а также задействован оригинальный реквизит прямо со съемок фильма. Квартиру возводили с нуля, учитывая все мельчайшие детали — например, в ванной висит шуба Ипполита, а в зале лежат платье и гитара Нади», — заявили в пресс-службе сервиса по доставке еды.

Попасть в «квартиру» можно с помощью Delivery Club — акция начала действовать с 20 декабря. В меню ужина вошли заливная рыба, салат «Оливье», селедка под шубой, мандарины и советское шампанское. Также гостям проведут экскурсию по «Мосфильму», на которой можно узнать, как создавалась «Ирония судьбы», и увидеть реквизит со съемок фильма.