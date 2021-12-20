Пока вы в маске: раскрыты сроки смерти от коронавируса

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Вирусолог рассказал о сроках смерти от коронавируса

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн рассказал о сроках смерти от коронавируса, сообщает портал URA.RU. По словам специалиста, в среднем смерть при COVID-19 наступает через три-четыре недели после заражения. Он отметил, что если в Великобританию штамм омикрон проник несколько дней назад, то нужно подождать три недели, чтобы понять, что происходит с заразившимися.

«Я думаю, ничего страшного с ними не будет», — добавил Альтштейн.

Эксперт считает, что имеющиеся данные говорят о том, что не стоит ожидать высокой смертности или тяжелого течения болезни при омикрон-штамме.

«У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда. Пока, из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки», — заявил он.

Биолог назвала опасную способность омикрона

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что после заражения «омикроном» может наступить длительное метаболическое истощение, которое вызывает обострение смертельных заболеваний.

В беседе с «Лентой.ру» эксперт отметила, что пациенты в возрасте переносят нарушения особенно тяжело. Баранова пояснила, что у пожилых людей метаболические изменения вызывают обострения других болезней. В результате, из-за этого штамма в России может вырасти дополнительная смертность, которая напрямую не связана с COVID-19.

В Москве продлили QR-коды для переболевших коронавирусом

В Москве продлили сроки действия QR-кодов для переболевших коронавирусом. С понедельника 20 декабря они будут действовать до 12 месяцев, а срок действия кода по ПЦР-тесту, наоборот, сократится до двух календарных дней, сообщает РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении действия ковид-сертификатов для москвичей после аналогичного решения об изменении их сроков действия на федеральном уровне. По словам мэра, новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев. Каждый шестимесячный QR-код автоматически продлится в последний день своего срока действия. Если он уже истек, но с момента выздоровления не прошло больше 12 месяцев, то новый код сроком до года со дня выздоровления будет оформлен гражданину автоматически.

Иммунолог Крючков назвал три условия одновременного заражения "дельтой" и "омикроном"

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал три условия, при которых человек может заражаться одновременно и "омикрон", и "дельта"-штаммом коронавируса, сообщает kp.ru. Так, по мнению специалиста, для такого развития ситуации необходимо значительное распространение этих штаммов. Он привел в пример Великобританию, где отмечается высокая скорость распространения "омикрон"-штамма, а число заражений им удваивается каждые два-три дня. Крючков указал, что срок, в течение которого "омикрон" по распространенности догоняет "дельту", исчисляется считаными днями, поэтому и вероятность двойного заражения будет значимой в течение одной-двух недель.

Кроме того, отметил Крючков, заражение "омикрон"- и "дельта"-штаммом происходит в определенный промежуток времени. Так, после проникновения возбудителя болезни организм включает иммунную защиту и в это время, когда он мобилизует силы для борьбы с вирусом, возможно заражение и другим штаммом, считает эксперт.

Во Всемирном банке оценили влияние пандемии на экономику РФ

Главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт рассказал о влиянии пандемии коронавируса на российскую экономику. Угроза развития пандемии несёт некоторые риски для страны, отметил он интервью «Ведомостям».

«Это давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран, прежде всего, из-за сравнительно низких темпов вакцинации», — пояснил Найт.