В Хабаровском крае будут готовить кадры по востребованным специальностям

На это нацелен проект «Профессиональное мастерство», который вошел в губернаторскую стратегию развития Хабаровского края до 2026 года. Власти Хабаровского края займутся подготовкой квалифицированных кадров по тем специальностям, которые востребованы у местных работодателей. Этому посвящен проект «Профессиональное мастерство», включенный в состав стратегии развития Хабаровского края до 2026 года, представленный почти две недели назад главой региона Михаилом Дегтяревым, сообщает корреспондент портала PROkhab.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.– Нам надо готовить специалистов под запрос работодателей. Этот проект позволит обновить материально-техническую базу техникумов и колледжей, создать 40 учебных мастерских и основать в 2022 году образовательно-производственный кластер «Машиностроение» под потребности Комсомольского-на-Амуре авиационного завода. Президент России Владимир Путин поддержал нашу инициативу, и в 2023 году Хабаровский край примет более 1 300 участников и гостей финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), – заявил Михаил Дегтярев.В частности, в рамках реализации проекта «Профессиональное мастерство» уже в 2022 году в Комсомольском-на-Амуре колледже технологий и сервиса, Хабаровском автомеханическом колледже, Комсомольском-на-Амуре судомеханическом техникуме имени Героя Советского Союза В. В. Орехова, Хабаровском колледже отраслевых технологий и сферы обслуживания и в Чегдомынском горно-технологическом техникуме появятся 12 новых мастерских. Они будут оборудованы в рамках таких направлений, как «Искусство, дизайн и сфера услуг», «Обслуживание транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные технологии». Эти мастерские будут оборудованы и оснащены всем необходимым в рамках национального проекта «Образование», на это будет потрачено свыше 60 миллионов рублей.Более того, в рамках реализации проекта «Профессиональное мастерство» планируется провести комплексную реструктуризацию всей системы среднего профессионального образования Хабаровского края, причем сделано это будет во взаимодействии с местными предприятиями. Акцент будет делаться на подготовку тех кадров, которые на данный момент наиболее востребованы в регионе. Также в Хабаровском крае вскоре появится Центр опережающей профессиональной подготовки, в котором местные жители смогут обучаться и повышать свою квалификацию, а также получать дополнительные профессиональные квалификации. На эти цели будут выделены средства из федерального и краевого бюджетов.Напомним, что стратегия развития Хабаровского края до 2026 года, представленная Михаилом Дегтяревым 8 декабря 2021 года на расширенном заседании правительства региона, включает в себя пять основных направлений: «Интересная работа, достойная зарплата», «Край комфортного проживания», «Край здоровья. Растим будущее», «Край инноваций и новых возможностей» и «Край притяжения. Туризм в удовольствие». По словам губернатора, все эти направления соответствуют пожеланиям жителей региона и помогут сделать экономику Хабаровского края сильной и процветающей. Опираясь на эти пять блоков, Михаил Дегтярев поставил перед краевым правительством целый ряд конкретных задач по каждому из них, указав, до какого года должна быть выполнена каждая задача.Стоит отметить, что каждое из ключевых направлений опирается на реализацию проектов, затрагивающих различные интересы социального и промышленно-экономического блоков. Так, блок «Интересная работа, достойная зарплата» — это не только эффективное сотрудничество работодателей со службой занятости и целевая подготовка квалифицированных кадров. Это, в первую очередь, успешная инвестиционная деятельность, которая позволит краю войти в 20-ку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата уже к 2026 году. Кроме того, реализация этого блока позволит за ближайшие пять лет удвоить валовой региональный продукт Хабаровского края до 1,680 триллиона рублей, реализовать 130 инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 2,5 триллионов рублей, создать порядка 40 тысяч новых рабочих мест, провести полную перезагрузку работы с потенциальными и уже существующими инвесторами.Блок «Край комфортного проживания» нацелен на развитие региона как территории, комфортной для проживания. Он подразумевает под собой создание условий привлечения новых и удержания коренных жителей даже в самых отдаленных районах. На это нацелены проекты доступного жилья, разработки и внедрения «зеленых» технологий, популяризации спорта и здорового образа жизни, сохранения и приумножения культурного наследия. Кроме того, в этом блоке прописана цель увеличить к 2030 году население Хабаровска до 1 миллиона человек, обеспечить транспортную доступность всей территории региона, обновить парк краевой авиакомпании «Хабавиа», городские автобусы, трамваи, троллейбусы и пригородные электрички, запустить скоростной электропоезд «Ласточка» по маршруту Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань, а также отремонтировать 800 километров дорог и аварийных мостов по всему региону.Проекты флагманской инициативы «Край здоровья. Растим будущее» опираются прежде всего на доступность и качество медицинской помощи и образования, всестороннюю помощь одаренным и творческим детям и молодежи. Так, согласно разработанному плану, уже в 2023 году будет создан краевой центр развития и поддержки одаренных детей «Сириус».Заявить о Хабаровском крае как о передовом инновационном, креативном и цифровом центре на Дальнем Востоке — в задачах направления «Край инноваций и новых возможностей». Здесь будет реализовано сразу семь экспериментальных и по-настоящему прорывных идей. Среди них – проекты по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода, климатические проекты.Особое место в стратегии развития Хабаровского края отведено рекреационно-туристическому блоку, который способен стать одним из магистральных драйверов социально-экономического роста. Поэтому, как сообщил глава региона, очень скоро сферу ждет полная перезагрузка и смена привычных приоритетов.Все флагманские инициативы, вшитые в них опорные проекты, сроки реализации и персональная ответственность легли в основу соответствующего распоряжения, которое Михаил Дегтярев подписал накануне совещания. В ближайшее время документ появится на официальном сайте правительства Хабаровского края.