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55 минут назад

Улицы Тюмени хотят назвать в честь медиков — жертв коронавируса. Карта

Департамент здравоохранения Тюменской области предложил властям назвать улицы города в честь медработников, погибших после заражения коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

Улицы Тюмени хотят назвать в честь медиков — жертв коронавируса. Карта
Фото: Ura.RuUra.Ru

«В Тюмени рассмотрят предложение о присвоении элементам улично-дорожной сети территории района „Патрушевский“ имен медицинский работников, внесших большой вклад в борьбу с коронавирусом, по указу президента РФ Владимира Путина посмертно награжденных орденом Пирогова. С предложением выступил департамент здравоохранения Тюменской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии города.

Предполагается, что улицы получат имена фельдшера Эльвиры Федоровой, терапевта Марины Сафаровой, и медсестры Надежды Шалагиной. Горожан просят высказать свое мнение по поводу инициативы. Голосование проходит на портале «Я решаю!».

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