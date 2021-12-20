Исследование Rambler&Co: 64% россиян с радостью ждут январских выходных

Согласно опросу, большинство в начале января «перезагружаются» перед работой и проводят время с семьёй

Фото: РИА Новости РИА Новости

Скоро страна встретит Новый 2022 год, а сразу после население ждёт традиционная выходная неделя. Медиахолдинг Rambler&Co узнал, как опрошенные россияне решили распорядится свободным временем.

64% нравятся длинные выходные. 38% ценят возможность «перезагрузиться» перед началом нового рабочего года, 36% – провести время с семьёй. 16% используют свободное время, чтобы сделать отложенные дела, а каждый десятый планирует вдоволь насладиться зимними развлечениями и спортом.

При этом для 36% респондентов январские выходные – спорная перспектива. 40% из них просто не знают, чем заняться, а почти четверть (24%) считают, что теряют рабочее время зря. 19% не любят зимнюю погоду, а 17% будут работать в грядущие праздники.

Большинство респондентов (64%) встретят Новый год в том же городе, где и живут. Почти каждый пятый (19%) уедет туда, где родился. Каждый десятый отправится в путешествие (5% – по России, 5% – за рубеж), а 7% ещё не определились с местом для отдыха.

Для многих Новый год по-прежнему остаётся семейным праздником – 70% проведут январские выходные с родными. 14% хотят использовать небольшой отпуск, чтобы побыть наедине с собой, 11% отдохнут с любимым человеком, 5% – с друзьями.

Почти половина россиян (46%) не планируют тратить деньги кроме как в саму новогоднюю ночь. На январские выходные 15% заложили в бюджет от 5 000 до 10 000 рублей, 13% – до 5 000 рублей. 11% потратят от 10 000 до 20 000 рублей, каждый десятый – от 30 000 рублей и больше, 5% респондентов – от 20 000 до 30 000 рублей.