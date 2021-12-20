Биолог назвала опасную способность омикрона

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что после заражения «омикроном» может наступить длительное метаболическое истощение, которое вызывает обострение смертельных заболеваний. В беседе с «Лентой.ру» эксперт отметила, что пациенты в возрасте переносят нарушения особенно тяжело.

Баранова пояснила, что у пожилых людей метаболические изменения вызывают обострения других болезней. В результате, из-за этого штамма в России может вырасти дополнительная смертность, которая напрямую не связана с COVID-19.