В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
2 часа назад

Стало известно, какое желание загадают россияне в Новый год

В Новый год 69% россиян планируют пожелать здоровья себе и близким людям. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Стало известно, какое желание загадают россияне в Новый год
Фото:  depositphotos/ArturVerkhovetskiy depositphotos/ArturVerkhovetskiy

При этом 34% планируют загадать высокую зарплату, а 33% – счастье. 24% хотели бы, чтобы в 2022 году закончилась пандемия коронавируса, а 20% мечтают о новой квартире, машине или даче.

17% опрошенных пожелают найти свое призвание, а 14% – отправиться в путешествие или найти чемодан с 1 миллионом долларов. 13% мечтают встретить свою любовь в новом году, 10% – не заболеть коронавирусом, а 11% россиян загадают год без катаклизмов и катастроф.

О концерте любимой группы мечтают 6% опрошенных. 5% респондентов хотят провести еще один год на удаленке, а заветным желанием 4% россиян является 1 миллион подписчиков в соцсетях.

В опросе приняли участие свыше 5 000 респондентов из всех регионов России.

Ранее психолог рассказала, как правильно загадывать желание. По словам гештальт-терапевта Елены Хижняк, перед загадыванием желания необходимо трезво оценить возможности и разрыв между тем, что есть сейчас, и тем, что хочет человек. Она отметила, чем больше разница между этими двумя категориями, тем ниже вероятность исполнения желания.

Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители