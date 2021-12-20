Стало известно, какое желание загадают россияне в Новый год

В Новый год 69% россиян планируют пожелать здоровья себе и близким людям. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

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При этом 34% планируют загадать высокую зарплату, а 33% – счастье. 24% хотели бы, чтобы в 2022 году закончилась пандемия коронавируса, а 20% мечтают о новой квартире, машине или даче.

17% опрошенных пожелают найти свое призвание, а 14% – отправиться в путешествие или найти чемодан с 1 миллионом долларов. 13% мечтают встретить свою любовь в новом году, 10% – не заболеть коронавирусом, а 11% россиян загадают год без катаклизмов и катастроф.

О концерте любимой группы мечтают 6% опрошенных. 5% респондентов хотят провести еще один год на удаленке, а заветным желанием 4% россиян является 1 миллион подписчиков в соцсетях.

В опросе приняли участие свыше 5 000 респондентов из всех регионов России.