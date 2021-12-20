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35 минут назад

Вирусолог рассказал о сроках смерти от коронавируса

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн рассказал о сроках смерти от коронавируса, сообщает портал URA.RU.

Вирусолог рассказал о сроках смерти от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, в среднем смерть при COVID-19 наступает через три-четыре недели после заражения. Он отметил, что если в Великобританию штамм омикрон проник несколько дней назад, то нужно подождать три недели, чтобы понять, что происходит с заразившимися.

«Я думаю, ничего страшного с ними не будет», — добавил Альтштейн.

Эксперт считает, что имеющиеся данные говорят о том, что не стоит ожидать высокой смертности или тяжелого течения болезни при омикрон-штамме.

«У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда. Пока, из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки», — заявил он.

Какие-то данные появятся минимум к новому году, считает вирусолог.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов оценил теорию об искусственном происхождении омикрон-штамма коронавируса. По его словам, это тот магнит, к которому постоянно возвращается человеческая мысль, когда появляется новый вариант. Эпидемиолог отметил, что сегодня невозможно ни доказать, ни опровергнуть эту версию современными методами, которыми обладает наука.

Общество,Наука и техника,Анатолий Альтштейн,Александр Горелов,РАН,Роспотребнадзор,РИА Ura.ru,
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