В Подмосковье заметили снеговика с посланием к россиянам

В Московской области заметили снеговика, на котором неизвестные закрепили бумажку с необычным посланием. Фото выложили в Instagram-аккаунте «РЕУТОВ Подмосковье».

Фото: @reutovsos @reutovsos

На снимке видно, что лежащая на земле фигура из снега будто бы держит табличку с надписью: «Прививайтесь, чтобы не стать снеговиком в новом году! Снеговик». Администрация сообщества добавила, что инсталляцию обнаружили на улице Ленина.

В комментариях люди развеселились из-за увиденного. Кто-то в шутку поинтересовался, успел ли сам снеговик сделать прививку от коронавируса. «Ага, как Жириновский — восемь раз за год», — вспомнили пользователи сети о российском политике, который недавно удивил граждан количеством пройденных вакцинаций.

Некоторые не оценили подобного юмора и назвали его тупостью. «Это ж какая дурь должна быть в голове у человека, сотворившего это. Народ деградирует ускоренными темпами», — возмутился один из комментаторов.