В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
1 час назад

В Подмосковье заметили снеговика с посланием к россиянам

В Московской области заметили снеговика, на котором неизвестные закрепили бумажку с необычным посланием. Фото выложили в Instagram-аккаунте «РЕУТОВ Подмосковье».

В Подмосковье заметили снеговика с посланием к россиянам
Фото: @reutovsos@reutovsos

На снимке видно, что лежащая на земле фигура из снега будто бы держит табличку с надписью: «Прививайтесь, чтобы не стать снеговиком в новом году! Снеговик». Администрация сообщества добавила, что инсталляцию обнаружили на улице Ленина.

В комментариях люди развеселились из-за увиденного. Кто-то в шутку поинтересовался, успел ли сам снеговик сделать прививку от коронавируса. «Ага, как Жириновский — восемь раз за год», — вспомнили пользователи сети о российском политике, который недавно удивил граждан количеством пройденных вакцинаций.

Некоторые не оценили подобного юмора и назвали его тупостью. «Это ж какая дурь должна быть в голове у человека, сотворившего это. Народ деградирует ускоренными темпами», — возмутился один из комментаторов.

Ранее россияне пожаловались на вандалов, ломающих снежные скульптуры в Люберцах.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители