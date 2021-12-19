«Страшная цифра»: Онищенко поразили данные по смертности от COVID

Академик РАН, вице-президент Российской Академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в мире в сутки умирает от коронавируса 6 тысяч человек, и из них каждый шестой — россиянин. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Уточняется, что речь идет о данных за пятницу, 17 декабря, когда в мире умерли 6783 человека, а в России - 1023.

«Это страшная цифра», - сказал Онищенко.

Он отметил, что государство разработало вакцину и предлагает всем гражданам привиться бесплатно. Онищенко гарантировал, что большинство привитых не заражаются омикрон-штаммом, а если заражаются, то переносят заболевание в легкой форме.

«А терять тысячу человек в день, имея все для того, чтобы не то, что умереть, — даже не заболеть, мы это вот как-то не ценим», - подытожил Онищенко.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее призвал обратить внимание на другие заболевания. Он рассказал, что большинство людей в мире умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.