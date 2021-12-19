В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
22 минуты назад

Каждый шестой — россиянин: Онищенко привел страшные данные по COVID-19

Академик РАН, вице-президент Российской Академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в мире в сутки умирает от коронавируса 6 тысяч человек, и из них каждый шестой — россиянин. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Страшная цифра»: Онищенко поразили данные по смертности от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что речь идет о данных за пятницу, 17 декабря, когда в мире умерли 6783 человека, а в России - 1023.

«Это страшная цифра», - сказал Онищенко.

Он отметил, что государство разработало вакцину и предлагает всем гражданам привиться бесплатно. Онищенко гарантировал, что большинство привитых не заражаются омикрон-штаммом, а если заражаются, то переносят заболевание в легкой форме.

«А терять тысячу человек в день, имея все для того, чтобы не то, что умереть, — даже не заболеть, мы это вот как-то не ценим», - подытожил Онищенко.

Гинцбург назвал срок окончания пандемии

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее призвал обратить внимание на другие заболевания. Он рассказал, что большинство людей в мире умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

«Вот о чем надо беспокоиться!», — сказал врач.

Общество,Александр Мясников,Геннадий Онищенко,РАН,Комсомольская правда,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители