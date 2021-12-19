Главврач привела неоспоримый аргумент в пользу вакцинации

В отличие от вакцины коронавирус имеет ряд тяжелых последствий, сообщила главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. Ее цитирует «Прайм».
«Вакцина не может убить. Никого. Она вообще совершенно про другое. Но говорить о том, что вакцины вредны, убивают, вызывают бесплодие — чего только ни приписывается — это все да, есть, только это есть от ковида», - сказала медик.
Лысенко рассказала о том, какие последствия она наблюдала у больных коронавируса. У зараженных COVID-19 наблюдались потеря слуха и зрения или навязчивые запахи, облысение, бесплодие, извращение качества жизни и многое другое.
Заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии больницы №52 Сергей Царенко также выделил психические расстройства.
В ВОЗ заявили, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена в I квартале 2022 года.