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36 минут назад

Песков назвал противников вакцинации «опасными дураками»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал противников вакцинации от коронавируса, назвав их «опасными дураками». Об этом он заявил в эфире «России 1».

В Кремле назвали противников вакцинации «опасными дураками»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналистка Наили Аскер-заде в рамках фильма «Опасный вирус. Второй год» задала Пескову вопрос о его отношении к россиянам, которые выступают против вакцинации от COVID-19.

«Опасными дураками» — это два слова. Одним словом это не выразишь», — цитирует Пескова ТАСС.

Президент России Владимир Путин неоднократно высказывался против принудительной вакцинации граждан. По его словам, людей необходимо не принуждать, а убеждать в данном вопросе, аргументируя позицию тем, что «лучше привиться, чем заболеть».

Общество,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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