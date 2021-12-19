В Кремле назвали противников вакцинации «опасными дураками»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал противников вакцинации от коронавируса, назвав их «опасными дураками». Об этом он заявил в эфире «России 1».

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Журналистка Наили Аскер-заде в рамках фильма «Опасный вирус. Второй год» задала Пескову вопрос о его отношении к россиянам, которые выступают против вакцинации от COVID-19.

«Опасными дураками» — это два слова. Одним словом это не выразишь», — цитирует Пескова ТАСС.