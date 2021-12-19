Названа причина крупного сбоя в системе ГИБДД

Стала известна причина колоссального сбоя информационной системы ГИБДД, приведшего к закрытию межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) по всей России. Из-за коммунальной аварии сервера МВД залило водой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», - сказано в официальном сообщении МВД.

Отмечается, что восстановительные мероприятия продолжаются. Однако на ремонт потребуется больше времени, чем анонсировалось накануне. Поэтому 19 декабря МРЭО останутся закрыты. Специалисты обещают починить систему только к вечеру воскресенья, 19 декабря.

«20 декабря объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции», - говорится в сообщении.