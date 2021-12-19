«Эволюция мошенничества»: Россиян предупредили об опасности в соцсетях

Мошенники начали использовать хештеги и метки в соцсетях, чтобы шантажировать и обманывать пользователей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов по информационной безопасности.

«Мы наблюдаем очередной шаг эволюции мошенничества. Преступники точечно используют индивидуальный сценарий, рассчитанный на конкретного человека, и при этом совмещают его с уже известными приемами банковского мошенничества», - рассказал тренер по компьютерной криминалистике Group-IB Сергей Золотухин.

Он отметил, что пользователи сами выкладывают информацию, которой пользуются злоумышленники. Например, отслеживаются записи в соцсети о пандемии с соответствующими хештегами.

После этого к жертве ищут «подход».

Людям предлагают различные «ковидные выплаты», «эффективные лекарства» или требуют выплатить штраф за нарушение карантина, если пользователь сообщил, что болеет, и тут же опубликовал фотографию с прогулки.

Некоторые мошенники выслеживают жертву и «случайно» знакомятся, после чего используют информацию, полученную из аккаунта в соцсетях, чтобы втереться в доверие.

При этом анонимность и придуманные ники не помогают: по одному фото с помощью специальных сервисов можно найти человека на снимках в профилях его друзей или других ресурсах, и узнать настоящее имя и фамилию,

«Для составления схемы мошенничества подойдут любые доступные данные», — предупредила аналитик Мария Волгина. По ее словам, изучив интересы пользователя, мошенники предлагают ему «выгодное предложение» с ощутимой скидкой.

Также эксперты отмечают, что иногда злоумышленники просто присваивали чужие данные. Они копировали штрихкод билета, выложенного в соцсетях, и проходили по нему на концерт.