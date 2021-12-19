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10 минут назад

В Березовском учительница дала пощечину школьнику

В городе Березовский в Свердловской области учительница школы №2 порвала тетрадь ученика шестого класса и дала ему пощечину. По словам одноклассников, ученик сидел в телефоне во время урока, не выполнил указания педагога и обратился к ней на «ты».

Российская учительница дала пощечину школьнику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Учитель школы №2 порвала тетрадь ученика 6-го класса и дала ему пощечину. По информации очевидцев, мальчик сидел в телефоне. Всем велели сдать тетради, а он не сдал. Все, что он себе позволил (со слов одноклассников), на „ты“ сказал учителю: „Отдай“ », — сообщает группа «ВКонтакте» «Березовский. Новости золотого города».

Отмечается, что родители других учеников встали на сторону учителя. «Проблема образования, что сейчас, что раньше, заключается в том, что ученики срывают уроки», — пишут родители в соцсетях. «Как учить ребенка, который никого не уважает, не имеет идеалов и ценностей? Ситуация ужасная, бедные учителя», — поддерживают преподавателя местные жители.

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