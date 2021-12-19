Российская учительница дала пощечину школьнику

«Учитель школы №2 порвала тетрадь ученика 6-го класса и дала ему пощечину. По информации очевидцев, мальчик сидел в телефоне. Всем велели сдать тетради, а он не сдал. Все, что он себе позволил (со слов одноклассников), на „ты“ сказал учителю: „Отдай“ », — сообщает группа «ВКонтакте» «Березовский. Новости золотого города».