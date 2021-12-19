Мошенники начали находить жертв через хештеги

Россиянам посоветовали не оставлять в социальных сетях подсказок для мошенников. Сейчас злоумышленники обманывают людей с помощью меток и хештегов. Об этом пишут «Известия».

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Как пишет издание, зачастую пользователи в соцсети выкладывают информацию, которая может дать мошенникам идею для нового сценария мошенничества. Например, после публикации о перенесенном COVID-19 пользователю может поступить звонок «полицейского». В Москве был подобный случай — у гражданина пытались обманом снять денежные средства по доверенности, ссылаясь на то, что владелец счета не может сделать это самостоятельно из-за болезни.

Как подчеркивают эксперты, мошенники постоянно совершенствуют методы обмана и следят за социальными сетями. Они используют индивидуальный сценарий, предназначенный на конкретного человека, но совмещают его с уже известными приемами банковского мошенничества.

Аналитик компании «Инфосистемы Джет» Мария Волгина сообщила, что мошенники часто используют сценарии, связанные с пандемией — дезинформируют людей о выплатах или эффективных лекарствах, которые можно получить, сообщив номер карты и CVV-код с обратной стороны.