Врач заявил о скором пике смертности от COVID-19 в России

Распространение в России нового штамма коронавируса "Омикрон", которое ожидается в ближайшее время, приведет к самой высокой с начала пандемии. Об этом в разговоре с изданием ufa1.ru заявил пожелавший остаться неизвестным эпидемиолог.

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Он отметил, что по скорости растространения "омикрон" значительно опережает "дельту." Если обнаруженному в Индии варианту SARS-CoV-2 потребовалось несколько месяцев для замещения конкурентов, то южноафриканский штамм может справиться за несколько недель.

"Скоро будет пик распространения вируса, и он будет давать нам самую высокую смертность", - предупредил медик.

Ранее власти Нидерландов приняли решение ввести в стране почти месячный локдаун из-за распространения "омикрон"-штамма. Ограничения будут действовать с 19 декабря до 14 января.