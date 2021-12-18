Потерю аппетита при заражении омикроном объяснили

Потеря аппетита при заражении омикрон-штаммом коронавируса связана с высокой температурой, заявил врач-физиотерапевт Семен Гальперин, передает РЕН ТВ.
Он уточнил, что все простудные заболевания имеют похожую «клинику».
«Ну естественно повышение температуры влияет на аппетит. При болезненном состоянии человеку меньше хочется есть», — объяснил эксперт.
По словам Гальперина, омикрон пока изучен мало. Поэтому заявления биологов и медиков о специфичности его симптомов можно считать гипотезами. Врач считает, что выводы о нем ученые смогут сделать только через несколько лет.
Ранее британские исследователи из организации ZOE COVID Study описали симптомы омикрон-штамма COVD-19 и назвали одним из главных показателей потерю аппетита.