ГИБДД начнет следить за блогерами-лихачами в Сети

Московская Госавтоинспекция подписалась в соцсетях на блогеров, которые пропагандируют нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника столичной ГИБДД Александра Быкова.

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«Мы являемся активными пользователями соцсетей», - признался Быков.

Он рассказал, что ведомство ежедневно мониторит весь контент таких блогеров, и при выявлении нарушений ПДД дают правовую оценку каждому такому случаю.

За прошедший период столичные инспекторы приняли свыше 600 мер административного воздействия в отношении 150 человек, которые демонстрировали в соцсетях, как нарушают ПДД.