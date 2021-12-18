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34 минуты назад

ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-лихачей в соцсетях

Московская Госавтоинспекция подписалась в соцсетях на блогеров, которые пропагандируют нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника столичной ГИБДД Александра Быкова.

ГИБДД начнет следить за блогерами-лихачами в Сети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы являемся активными пользователями соцсетей», - признался Быков.

Он рассказал, что ведомство ежедневно мониторит весь контент таких блогеров, и при выявлении нарушений ПДД дают правовую оценку каждому такому случаю.

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За прошедший период столичные инспекторы приняли свыше 600 мер административного воздействия в отношении 150 человек, которые демонстрировали в соцсетях, как нарушают ПДД.

Кроме этого, сотрудники ГИБДД ежедневно отслеживают материалы СМИ, которые касаются безопасности дорожного движения, добавил Быков.
Общество,ГИБДД,
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