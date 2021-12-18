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38 минут назад

Сотрудники отеля списали со счета россиянки 100 тысяч рублей за погром в номере

Сотрудники московского пятизвездочного отеля Ritz-Carlton списали со счета своей постоялицы 100 тысяч рублей за погром в номере. Об этом в субботу, 18 декабря, стало известно журналистам РЕН ТВ.

Россиянка устроила погром в московском отеле и пожалела
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне в пятницу, 17 декабря, в столичную полицию обратилась 26-летняя жительница Подмосковья. По словам девушки, во вторник, 14 декабря, она сняла апартаменты в гостинице класса «люкс», чтобы провести там время в компании знакомых. Вечером того же дня все гости, включая организовавшую встречу россиянку, покинули номер. Спустя двое суток со счета рассказчицы была списана крупная сумма.

Девушка приехала в отель, чтобы выяснить причину произошедшего. Сотрудники гостиницы объяснили, что в арендованном ею номере было испорчено имущество. Администраторы провели россиянку в апартаменты, где она увидела расставленную иначе мебель и прожженный ковер. Работники Ritz-Carlton добавили, что гости пользовались мини-баром, поэтому они прибавили к сумме ущерба стоимость недостающих напитков и продуктов.

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Жительница Подмосковья уверена: при ее отъезде номер выглядел совсем по-другому, ничто не было повреждено. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Общество,РЕН ТВ,
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