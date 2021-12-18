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15 минут назад

Комик Мирзализаде выставил на продажу аннулированный вид на жительство в России

Белорусский комик Идрак Мирзализаде решил продать на NFT-аукционе свой аннулированный вид на жительство в России. Юморист оценил документ в $40 000 (порядка 2,6 млн рублей). При этом на аукционе можно предложить любую ставку, «хоть $50», заявил он во время выступления. Ранее МВД России объявило пожизненно нежелательным пребывание Мирзализаде в стране, суд отметил это решение.

Комик выставил на продажу вид на жительство в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время выступления, фрагменты которого появились на YouTube-канале стендапера, он рассказал о последней поездке в Россию, когда на перроне его встретили сотрудники центра по противодействию экстремизму.

Также он вспомнил, как прошёл суд из-за шутки про обгаженный матрас — за неё он сел на 10 суток. Эта шутка стала поводом и для лишения Мирзализаде вида на жительство в России. Он получил документ в мае 2021 года, а спустя 2 месяца МВД признало бумагу недействительной.

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«Я не успел им воспользоваться ни разу, поэтому воспользуюсь им сейчас. Я решил, что продам его на NFT. Его может купить любой желающий. Я поставлю цену 10 эфиров — это больше $40 000. Но вы можете предлагать любую сумму, хоть $50», — сказал комик.

«Я обещаю, что цена на этот вид на жительство вырастет к тому моменту, когда я вернусь в Россию. А я точно знаю, что вернусь, пусть через сто веков», — заявил он.

В августе комика арестовали на 10 суток по статье о возбуждении межнациональной вражды. Поводом послужило его выступление в программе «Разгоны» и шутка, в которой он пытался донести, как сложно людям «неславянской» внешности снять квартиру. Силовики заявили, что шутка Мирзализаде была о «неполноценности» русских.

«Секрет» рассказывал, что МВД объявило пожизненно нежелательным пребывание Идрака Мирзализаде в России, сославшись на то, что его нахождение в стране «угрожает общественному порядку, правам и законным интересам других лиц».

Однако юморист подал иск к МВД с требованием отменить это решение. В итоге суд обязал ведомство пересмотреть решение о пожизненном запрете и «установить разумный срок».
Общество,МВД,
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