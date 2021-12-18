В Тюменской области мигрантам запретят работать на транспорте

В Тюменской области с 2022 года мигрантам запретят работать на общественном транспорте и в такси. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

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«Установить на 2022 год запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, хозяйствующими субъектами, осуществляющими в Тюменской области деятельность... сухопутного пассажирского транспорта», — говорится в документе.

В частности, устанавливается запрет на работу мигрантов в общественном транспорте, а также в такси.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался за усиление государственного контроля в сфере миграции.