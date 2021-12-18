В системе ГИБДД произошел масштабный сбой

В России остановили выдачу водительских прав и регистрацию транспорта. Причиной стал технический сбой в системе ГАИ, сообщает «МВДМедиа».
«Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД России отмечались неполадки в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции», - заявили в МВД.
В регионах МРЭО приостановили регистрацию транспорта и выдачу водительских удостоверений. Кроме того, был ограничен доступ к информации о штрафах за нарушения ПДД.
В МВД добавили, что технические специалисты устраняют последствия сбоя и принесли извинения автомобилистам.
Серьезные сбои на компьютерных серверах МВД происходили и ранее. Так, в 2019 году граждане не могли получить водительские удостоверения и миграционные услуги.