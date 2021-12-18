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1 час назад

В Екатеринбурге водитель выкинул из автобуса пенсионерку: видео

В центре Екатеринбурга водитель рейсового автобуса выволок из салона пенсионерку-инвалида, потому что она долго поднималась по ступенькам. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Екатеринбург №1» со ссылкой на очевидца.