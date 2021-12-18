В Екатеринбурге водитель выкинул из автобуса пенсионерку: видео

В центре Екатеринбурга водитель рейсового автобуса выволок из салона пенсионерку-инвалида, потому что она долго поднималась по ступенькам. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Екатеринбург №1» со ссылкой на очевидца.По его словам, бабушка стала взбираться по ступенькам автобуса №012 , ей помогал прохожий в серой куртке. Процесс затянулся, водителю надоело ждать и он начал закрывать двери.«Прижал женщину, после он открыл дверь и вытащил женщину вместе с ещё одним мужчиной, оставив ее на асфальте», - рассказал свидетель. На видео попал момент, когда пожилую женщину оттаскивают к бордюру и оставляют лежать на земле. Недовольный водитель при этом что-то нецензурно объясняет прохожему, решившему помочь бабушке.Затем автобус уезжает, а женщина стоит на коленях.В октябре в Стерлитамаке полицейские вытащили из автобуса и повалили на землю пенсионерку, которая нарушила антикоронавирусные правила.