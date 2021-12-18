Тимур Батрутдинов госпитализирован с COVID-19

Известный стендап-комик и шоумен Тимур Батрутдинов госпитализирован в Москве с коронавирусом. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, у Батрутдинова выявили COVID-19 еще 9 декабря после того, как он обратился к врачам с жалобами на кашель и слабость. Спустя некоторое время его состояние ухудшилось, и медики поместили его в стационар.
В ходе компьютерной томографии выяснилось, что у Батрутдинова 25–50% поражения лёгких. Состояние артиста оценивают как среднетяжёлое. Он всё ещё находится в больнице.
Тимур Батрутдинов прославился в качестве юмориста в рамках проекта Comedy Club. Также он известен по съемкам в фильмах «Самый лучший фильм 2», «Бармен» и «Гороскоп на удачу».