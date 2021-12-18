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31 минуту назад

Звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов госпитализирован с COVID-19

Известный стендап-комик и шоумен Тимур Батрутдинов госпитализирован в Москве с коронавирусом. Об этом сообщает Mash.

Тимур Батрутдинов госпитализирован с COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, у Батрутдинова выявили COVID-19 еще 9 декабря после того, как он обратился к врачам с жалобами на кашель и слабость. Спустя некоторое время его состояние ухудшилось, и медики поместили его в стационар.

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В ходе компьютерной томографии выяснилось, что у Батрутдинова 25–50% поражения лёгких. Состояние артиста оценивают как среднетяжёлое. Он всё ещё находится в больнице.

Тимур Батрутдинов прославился в качестве юмориста в рамках проекта Comedy Club. Также он известен по съемкам в фильмах «Самый лучший фильм 2», «Бармен» и «Гороскоп на удачу».

Общество,Тимур Батрутдинов,
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