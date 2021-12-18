Тимур Батрутдинов госпитализирован с COVID-19

Известный стендап-комик и шоумен Тимур Батрутдинов госпитализирован в Москве с коронавирусом. Об этом сообщает Mash.

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По данным издания, у Батрутдинова выявили COVID-19 еще 9 декабря после того, как он обратился к врачам с жалобами на кашель и слабость. Спустя некоторое время его состояние ухудшилось, и медики поместили его в стационар.

В ходе компьютерной томографии выяснилось, что у Батрутдинова 25–50% поражения лёгких. Состояние артиста оценивают как среднетяжёлое. Он всё ещё находится в больнице.