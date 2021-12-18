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46 минут назад

Россияне назвали самые бесполезные покупки 2021 года

Россияне назвали самые бесполезные покупки, сделанные в 2021 году. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет из 388 населенных пунктов страны.

Россияне назвали самые бесполезные покупки 2021 года
Фото: Дмитрий Лебедев / КоммерсантъДмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Почти половина принявших участие в составлении рейтинга человек (44 процента) подчеркнули, что не делали бесполезных покупок ни разу за прошедший год. Из конкретных товаров первое место (семь процентов) получили одежда и обувь. Так, многие женщины написали в комментариях, что купили новогодние платья, а корпоратив отменили.

Россияне потратили на поддельные кроссовки 63 миллиарда рублей

На втором месте — бытовая техника. Покупку блинниц, капучинаторов, роботов-пылесосов, массажеров и подобных вещей сочли бесполезной четыре процента респондентов.

Два процента россиян, в числе которых исключительно женщины, признались, что закупились ненужной им косметикой и парфюмерией. По два процента от общего числа полученных ответов получили также автомобили и мобильные телефоны (эти товары упомянули только мужчины).

«Не знаю, зачем мы все покупаем медицинские маски!» — с иронией отметил один процент опрошенных. Такое же число респондентов призналось, что зря приобрело абонемент в тренажерный зал.

Среди упомянутых покупок оказались: тренажеры, спортинвентарь и спортгаджеты, газеты и журналы, наушники, телевизоры, умные колонки, игрушки, кухонная утварь, ноутбуки, продукты питания и даже квартиры.

Ранее была названа средняя сумма затрат россиян на новогодние подарки.

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