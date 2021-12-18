Более 234,5 млн тестов на коронавирус провели в России

Более 234,5 млн исследований на коронавирус проведено в России . Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф».

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 234,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 546 тыс. тестов на коронавирус», - говорится в публикации.

Также сообщается, что под медицинским наблюдением в России остается 1 млн 565 тыс. 912 человек. Ранее «Радио 1» сообщало о том, что разработка лекарства против COVID-19 на основе иммунных белков акулы – это неакутально.