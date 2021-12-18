Захарова с издевкой отозвалась о главе «Ленкома»

Нынешний директор нашего театра похож на одного из героев пьесы Шварца «Тень». Сорок лет он стоял за спиной у отца, а теперь завладел одним из лучших театров и за два года превратил его в стационарную антрепризу. При жизни отца этот человек молчал, а последние два года он даёт бесконечные интервью, безудержно себя славословя и пересчитывая пенсии актрис. Сказать о театральном творчестве ему, очевидно, нечего, — с издёвкой заметила Александра Захарова.