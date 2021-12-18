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1 час назад

Диетолог рассказала о скрытых источниках сахара

Кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева заявила, что сахар содержится в продуктах, которые не относятся к кондитерским.

Диетолог назвала продукты со «скрытым» сахаром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На первом месте газированные напитки: они содержат очень большое количество сахара. Дальше - готовые соусы, чаще всего с томатной пастой, различные кетчупы. Обычно человек не подозревает, что в такой пище может содержаться много лишнего сахара», - отметила Пигарева, передает радио Sputnik.

По ее словам, фруктовые йогурты и творожные массы, сладкие молочные продукты также содержат сахар. Кроме того, по словам диетолога, сахар может содержатся в составе продукта, даже если самого слова «сахар» нет в списке ингредиентов.

«По составу продукт без сахара, но при этом добавляется какой-то сироп: топинамбура, агавы. Возможно, натуральный подсластитель, например, мед, более предпочтителен, чем обычный сахар, но опять же важно, в каком количестве он будет», - подчеркнула врач.

Пигарева напомнила о важности прочтения этикеток. По словам врача, сахар может содержаться в продукте, но «он должен быть на самом последнем месте в составе, не на первом».

Ранее терапевт, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко заявил, что кондитерские изделия, мучные и хлебобулочные изделия, сладкие безалкогольные напитки при частом употреблении в больших количествах могут стать опасными для здоровья.

При этом, как отметил врач, в умеренном количестве они считаются «условно вредными».

Общество,Дмитрий Карпенко,ИА Sputnik,
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