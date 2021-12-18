Россиян предостерегли от посещения аптек

Защититься от «омикрон»-штамма коронавируса поможет правильное ношение масок и отказ от посещения аптек. Такое мнение высказала доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, пишет «Лента.ру».
Необходимо носить медицинские маски, закрывая нос, а не спуская их под подбородок, подчеркнула Бааранова. Также правильным будет отказаться от частых походов в аптеки, особенно маленькие, которые могут быть рассадником вируса. Для этого целесообразно заранее закупить все необходимые лекарства.
«В начальной стадии заболевания туда пойдут люди за парацетамолом, потому что у них его дома нет. Начихают там, а следом за ними зайдут люди, носящие маски на подбородках, и подхватят инфекцию», – описала риски специалист.
Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» имеет высокую эффективность в борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Центра Гамалеи. По мнению ученых, «Спутник V» обеспечивает высокий уровень защиты от тяжелого течения болезни и госпитализации.