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45 минут назад

Снегурочка пожаловалась на необычные просьбы заказчиков

Публика сегодня сильно избалована и требует каких-то особых, нестандартных программа, но платить за них не готовы, пожаловалась в беседе с «Мослента» актриса и аниматор со стажем Евгения Парфенова.

Снегурочка пожаловалась на необычные просьбы заказчиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В издании отметили, что она особенно известна жителям подмосковной Ивантеевки по роли Снегурочки, которую много лет подряд исполняла на городских мероприятиях и на частных заказах в компании с Дедом Морозом. Из-за пандемии команда аниматоров долгое время не могла принимать запросы от заказчиков. Сейчас, несмотря на отсутствие серьезных ограничений, Парфеновой все равно пришлось отказаться от работы Снегурочкой.

«Публика сейчас сильно избалована и требует каких-то особых, нестандартных программ. При этом платить хорошие деньги многие не готовы. Много людей ведь потеряло работу, у кого-то доход сократился до минимума», — сказала актриса.

Парфенова добавила, что костюмы нуждаются в постоянном и весьма дорогостоящем уходе. И при малой оплате все это приводит к тому, что актеры уходят в минус, соответственно для них проще не брать заказы, чем вкладывать деньги. При этом со стороны городских организаций также запросов на выступления нет.

«Есть компании, нанимающие актеров. Они предоставляют свои костюмы и клиентскую базу. Актеры ездят по адресам, но получают за это копейки — по 500 рублей за вызов. Основная прибыль идет организатору. Я очень люблю свой образ Снегурочки, но к настолько обесцененному труду не готова».

По словам Парфеновой в ее команде никогда не было завышенных цен, что иногда отталкивало заказчиков. В начале пути, когда все участники группы были студентами, они работали в удовольствие и деньги были хорошим дополнением — со временем запросы у всех естественным образом возросли, аниматоры стали выше оценивать свой труд.

Общество,Мослента,
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