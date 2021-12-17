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1 час назад

В Крыму запретили массовые мероприятия на Новый год и Рождество

В Крыму запретили проведение концертных и развлекательных мероприятий в новогодние и рождественские праздники. Об этом говорится в указе главы республики о режиме повышенной готовности, опубликованном в пятницу на сайте регионального правительства.

В Крыму запретили гуляния на Новый год
Фото:  Геннадий Михеев/ПГ Геннадий Михеев/ПГ

Документом также вводятся требования к проведению новогодних утренников и концертов, спортивных выступлений в школах и детских садах. Проходить они должны только в классах или группах, без присутствия родителей и родственников.

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10 декабря глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ, в соответствии с которыми на массовые мероприятия в республике можно попасть только при наличии QR-кодов.

В начале декабря после снижения количества выявляемых случаев коронавируса руководство Крыма разрешило работу в ночное время заведениям общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники, а также увеличили допустимую наполняемость залов в театрах и кинотеатрах с 50% до 70%. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения ресторанов, ряда организаций и учреждений.

Общество,Сергей Аксенов,
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