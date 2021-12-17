В Крыму запретили гуляния на Новый год

В Крыму запретили проведение концертных и развлекательных мероприятий в новогодние и рождественские праздники. Об этом говорится в указе главы республики о режиме повышенной готовности, опубликованном в пятницу на сайте регионального правительства.

Фото: Геннадий Михеев/ПГ Геннадий Михеев/ПГ

Документом также вводятся требования к проведению новогодних утренников и концертов, спортивных выступлений в школах и детских садах. Проходить они должны только в классах или группах, без присутствия родителей и родственников.

10 декабря глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ, в соответствии с которыми на массовые мероприятия в республике можно попасть только при наличии QR-кодов.