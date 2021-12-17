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15 минут назад

Россия закрыла границы для еще одной страны из-за COVID-19

С 19 декабря Россия закрывает въезд для иностранцев, проживающих в Кении или посетивших ее в течение последних двух недель. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Россия закрыла границы для еще одной страны из-за COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Кении, и иностранных граждан, находящихся на указанной территории в течение последних 14 дней», — сообщает оперштаб.

Ограничение вступает в силу с 19 декабря.

Также сообщается, что Роспотребнадзору поручено ввести карантин для лиц, прибывающих из Кении.

«Ввести для лиц, прибывающих из Кении, соблюдение в течение 14 календарных дней со дня прибытия режима изоляции с прохождением двукратного лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР», — говорится в релизе оперативного штаба.

Россия ограничила въезд граждан из ряда стран из-за нового штамма

Ранее URA.RU сообщало, что Россия закрыла въезд граждан из девяти стран из-за COVID-19. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что из-за «Омикрона» не потребуется вводить дополнительные ограничения. Президент РФ Владимир Путин заявил, что требования к вакцинация повысятся из-за быстрого распространения штамма «Омикрон», пишет RT.

Общество,Дмитрий Хубезов,Владимир Путин,Роспотребнадзор,Госдума,
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