Россия закрыла границы для еще одной страны из-за COVID-19

С 19 декабря Россия закрывает въезд для иностранцев, проживающих в Кении или посетивших ее в течение последних двух недель. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.