Суд поставил точку в истории с имуществом Баталова

Хамовнический суд Москвы снял арест с недвижимого имущества вдовы и дочери актера Алексея Баталова, сообщает «Московский комсомолец».

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«Сегодня Хамовнический суд снял арест с двух квартир и одного нежилого помещения, которые принадлежат дочери Алексея Баталова», - рассказал адвокат семьи Баталовых Сергей Лукин.

По его словам, через десять дней решение вступит в силу, и представители Марии Баталовой обратятся в Росреестр, чтобы вернуть ей право собственности на недвижимость.

После этих процедур юристы начнут выяснять, кто и на каком основании проживал в принадлежащих Баталовым квартирах. Лукин предположил, что Наталья Дрожжина, которая ранее пыталась присвоить наследство Баталова, может до сих пор получать деньги за сдачу квартир в аренду.