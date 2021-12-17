Россиянин решил избежать уплаты алиментов из-за измены жены

Житель Петербурга решил оспорить приговор за неуплату алиментов с помощью доказательств измены жены

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Приговоренный к шести месяцам исправительных работ за неуплату алиментов житель Санкт-Петербурга пытается оспорить решение суда, доказав при помощи генетической экспертизы, что не является отцом ребенка. Однако адвокат мужчины считает, что он вряд ли сможет добиться желаемого, сообщает RT.

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Со своей бывшей женой житель Питера познакомился на сайте знакомств в 2011 году. Живя вместе, пара планировала полететь на отдых в Египет, но из-за проблем со здоровьем мужчина остался дома, а супругу отправил на курорт с подругой. Петербужец уверен, что именно там жена ему изменила и забеременела. О положении она сообщила мужчине спустя месяц после путешествия в Египет. По словам петербужца, у них родился мальчик «смуглее», чем он ожидал, но он списал это на «удвоившуюся смуглость», которая передалась ребенку от обоих родителей.

И все же долго семейная идиллия не продлилась. В 2015 году мужчина ушел из семьи, но от сына не отказался, навещая и присылая деньги.

«Я снимал комнату, работал неофициально, потому что имею проблемы со здоровьем и тогда оформлял инвалидность. Решили, что после развода заключим мировое соглашение о выплате алиментов и условились, что каждый месяц буду переводить по десять тысяч рублей. Своей карты у меня не было, и я переводил через знакомых и друзей», — приводятся в материале слова петербужца.

Он подчеркнул, что исправно платил алименты, но в марте 2018 года у него сгорел автомобиль и начались сложности с работой. Алименты регулярно выплачивать не мог. В итоге накопился долг – и бывшая жена обратилась в суд. 12 октября 2020 года его признали виновным в совершении административного правонарушения в неуплате средств на содержание детей. Но мужчина не смог погасить долг по алиментам и жена потребовала привлечь его уже к уголовной ответственности и петербужец решился на генетическую экспертизу.

«Мне мама и сестра посоветовали сделать генетический тест. В итоге втайне от супруги мы пошли в частный центр и сделали экспертизу. Две недели томительного ожидания — и результат: отцовство — 0%».

Тест мужчина принес на очередное заседание, но прикладывать к материалам дела судья его не стал, посоветовав поговорить с бывшей супругой и примириться до вынесения вердикта. Петербужец так и поступил, но услышал от экс-супруги только, что «наказать его — дело принципа».

По итогам заседания суд признал мужчину виновным и приговорил к исправительным работам на срок в шесть месяцев с удержанием в доход государства ежемесячно 5% из заработной платы.

В настоящее время петербужец подал аппеляцию, но, по словам его адвоката Алисы Смирновой, скорее всего, оспорить судимость не удастся, потому что на момент приговора факт отцовства еще не был оспорен в суде.

«Он же признавал свою вину, и дело рассматривали в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. В таком случае приговор не может быть обжалован в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, оспаривать приговор можно только в части наказания. Кроме того, он вовремя не обратился в суд с иском для оспаривания отцовства. Тогда рассмотрение уголовного дела могло бы быть прекращено и обвинительный приговор не состоялся бы», — пояснила Смирнова.

Рассмотрение иска об оспаривании отцовства суд начнет 22 декабря. При этом бывшая жена также подала иск на лишение мужчины родительских прав.

«Абсурдная ситуация. Мы будем просить о приостановлении рассмотрения дела, так как если суд признает, что он не является отцом ребенка, то иск о лишении прав уже не будет иметь смысла», — отметила Смирнова.