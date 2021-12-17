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29 минут назад

В Крыму выпал снег

В Симферополе выпал снег, передает "Крым 24".

В Крыму выпал снег
Фото: РамблерРамблер

Также снег выпал в городах севера полуострова, пишет "Лента новостей Крыма".

В Симферополе выстроились очереди на шиномонтаж. По словам одного из владельцев сервиса Александра, время расписано на два дня вперед.

По данным МЧС по Республике Крым, на 17 декабря на полуострове было обявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, переходящих в снег. Кроме того, штормовое предупреждение будет действовать и в субботу, 18 декабря.

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела 17 декабря и ночью 18 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки (30-40 мм), сильные отложения мокрого снега; усиление северо-западного ветра 15- 20 м/с, ночью 18 декабря порывы до 25 м/с.», - говорится в сообщении.

Погода в Крыму, как и во всем Южном федеральном округе, продолжит ухудшаться и на следующей неделе, пишет ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.

По словам синоптика, в ночь на пятницу над территорией Крымского полуострова произошло обострение атмосферных фронтов. Поступающий с северо-запада прохладный воздух втянул в себя влагу Черного моря и обрушился на Крым серьезными осадками. За считанные часы местами на полуострове выпало от 7 до 11 мм осадков, или четверть месячной нормы. По словам Волосюк, погода будет ухудшаться, и существенное похолодание на следующей неделе принесет настоящую зиму.

Общество,Елена Волосюк,ИТАР-ТАСС,
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