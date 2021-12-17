В Крыму выпал снег

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Также снег выпал в городах севера полуострова, пишет "Лента новостей Крыма".

В Симферополе выстроились очереди на шиномонтаж. По словам одного из владельцев сервиса Александра, время расписано на два дня вперед.

По данным МЧС по Республике Крым, на 17 декабря на полуострове было обявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, переходящих в снег. Кроме того, штормовое предупреждение будет действовать и в субботу, 18 декабря.

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела 17 декабря и ночью 18 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки (30-40 мм), сильные отложения мокрого снега; усиление северо-западного ветра 15- 20 м/с, ночью 18 декабря порывы до 25 м/с.», - говорится в сообщении.

Погода в Крыму, как и во всем Южном федеральном округе, продолжит ухудшаться и на следующей неделе, пишет ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.