Волна заболеваемости из-за штамма коронавируса «омикрон» будет в два раза мощнее той, что была при «дельте». При этом показатели официальной статистики будут зависеть от пропускной способности ПЦР-лабораторий. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«То, что было раньше, можно умножить на два совершенно спокойно. Те же 80 тысяч заболевших ежедневно вероятно будут. Число зарегистрированных случаев COVID — это вопрос тестирования, будет ли доступны ПЦР-тесты в нужном количестве. Потому что в некоторых регионах получается, что заболеваемость растет, а потом останавливается на одной цифре каждый день, из-за того, что мощность лабораторий ПЦР-тестирования исчерпана», — сказал URA.RU Владимир Болибок.

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Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с URA.RU напомнил, что в России совсем недавно прошла волна ревакцинации, что может сказаться на динамике распространения омикрон-штамма.

«Это будет зависеть от эффективности наших вакцин, которыми привились, и последнего эпизода массовой ревакцинации. В связи с тем, что мы в отличие от Британии осенью били в колокола и ревакцинировались, то большой объем ревакцинировавшихся и вакцинировавшихся в целом, он недавний», — добавил специалист.

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов в беседе с URA.RU подчеркнул, что страна не готова к борьбе с распространением нового варианта «омикрон» коронавируса.

«Принимая во внимание неисполнительное поведение наших граждан, слабую степень вакцинированности населения, а она минимум в полтора-два раза ниже, чем в Великобритании, и то, что мы не носим маски, несмотря на то, что есть такая настоятельная рекомендация, у нас вызванная им волна эпидемии будет круче, чем в Европе. Насколько круче не скажу — не знаю. Все зависит от доли тех людей, которые не применяют, и не будут применять защитные меры: вакцинацию и маски», — объяснил он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала темпы заражения штаммом омикрон в мире пугающими. Ее слова передает РИА Новости.

В частности, ситуация стремительно развивается в Великобритании и Африке, отметила Попова. По ее словам, в этих регионах на омикрон-штамм приходится более 75 процентов случаев, которые выявляют каждый день.

«Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — добавила она.

Ранее Анна Попова рассказала, что в России на данный момент не наблюдается последовательного распространения омикрон-штамма коронавируса, однако такая вероятность вполне реальна. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в России предпринимаются все меры, чтобы остановить процесс распространения нового штамма.

В настоящее время омикрон-штамм коронавируса подтвержден у 25 россиян. Заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Вакцина "Спутник V" показала высокую активность по нейтрализации "омикрон"- штамма. Об этом сообщили сегодня в РФПИ. Заявление сделано на основании промежуточных результатов исследований, проведенных в центре имени Гамалеи.

"Предварительные результаты исследования Центра имени Гамалеи показали, что "Спутник V" показывает высокую вирус-нейтрализующую активность от штамма "омикрон", и, как ожидается, обеспечит высокий уровень защиты от тяжелого течения болезни и госпитализации", - говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

В РФПИ отмечают, что российская вакцина показала "гораздо меньший уровень падения вирус-нейтрализующей активности, чем другие ведущие вакцины: снижение в 3-7 раз меньше, чем у мРНК вакцин", - подчеркивают в фонде.

Ранее замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, что в центре проводят исследования на активность поствакцинального иммунитета по отношению ко всем ведущим штаммам коронавируса, в том числе, против "дельты" и "омикрона". Ученые проверяют, с какой эффективностью сыворотка крови вакцинированных, содержащая антитела к коронавирусу, нейтрализует новый штамм in vitro (в пробирке).

В экспертном сообществе существует версия, что штамм коронавируса «омикрон» начнет активно распространяться в России в январе следующего года. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Бутенко. По его словам, сейчас в нашей стране больше распространен штамм «дельта».

«По последним данным у нас диагностировано 25 случаев [заражения штаммом «омикрон»]. Пока в России абсолютно доминирует «дельта» вариант. Вообще наша страна несколько в стороне от тех стран, где преобладает «омикрон», но дело в том, что с такой же завязкой начиналось появление у нас китайских вариантов в 2020 году: они пришли из Европы и пандемия развивалась активно. Существует мнение экспертов, что эра «омикрона» наступит у нас в январе месяце. Но это только в области предположений», — пояснил вирусолог.

Бутенко добавил, что у Европы, где сейчас быстро распространяется новый штамм, было больше авиасообщений с Южной Африкой.

«Но у нас, поскольку, ограничение на контакты и перелеты довольно условное, через некоторое количество месяцев распространение должно пойти, так как вирус действительно активно распространяется», — заключил он.

«Омикрон»-штамм коронавируса распространяется быстрее, это очевидно, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава государства также призвал россиян в новогодние праздники прислушиваться к рекомендациям специалистам по борьбе с коронавирусом и выполнять их, передаёт РИА Новости.

Как говорят специалисты, штамм «омикрон» быстрее распространяется, особенность такая, это очевидно уже сегодня. Поэтому требования к ревакцинации повышаются, — сказал президент.

Путин подчеркнул, что приближающиеся новогодние праздники — это особый период в жизни граждан. В этот день людям всегда хочется встретиться с близкими, пообщаться. Новый год, конечно, нужно отмечать, но нельзя забывать и про рекомендации медиков.

Нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас было действительно счастливое будущее. Это серьёзный вопрос. У нас, знаете как, после первого тоста все уже забывают про всякие меры предосторожности. Это сегодня не тот случай, — обратился лидер страны к россиянам.

Ранее президент отметил, что угрозы для здоровья заболевших «омикрон»-штаммом COVID-19 до сих пор непонятны. По его словам, некоторые эксперты считают, что последствия могут быть серьёзными. Он также обратил внимание на то, что «резко возросло количество болеющих коронавирусом детей, причём с тяжёлыми последствиями».

Вернувшаяся из Южно-Африканской республики россиянка рассказала о перенесенном омикрон-штамме коронавируса. Ее слова приводит Telegram-канал «РЕН ТВ».

По словам женщины, она уже ранее болела COVID-19, и при омикроне видны существенные различия.

«У меня ощущения, что я просто простыла. Не было потери аппетита, потери обоняния. Я была полна сил и энергии», — рассказала выписавшаяся пациентка.

Штамм коронавируса "омикрон", у которого вдвое больше мутаций в S-белке, чем у "дельты", уже считается крайне заразным (один больной может заразить 3-3,5 человека против 0,8 у "дельты") и был обнаружен почти в 80 странах мира. Точно отличить один штамм от другого помогут медицинские анализы, однако есть ряд симптомов, которые могут облегчить определение варианта вируса.

Так, несколько необычных симптомов заражения "омикрон"-штаммом - это утомляемость, учащенный пульс, першение в горле, боль в мышцах и сухой, но несильный кашель. Врачи из ЮАР также отмечали такой частый признак, как специфическая боль по всему телу, которая может сохраняться вплоть до полного выздоровления.

В отличие от омикрона, заражение "дельтой" (этот штамм сейчас, наряду с оригинальным уханьским штаммом коронавируса, доминирует в Москве) характеризуется головной болью, болью в горле и насморком, то есть классическими признаками ОРВИ, пишет The Telegraph. Приложение ZOE tracker, разработанное Королевским колледжем Лондона, зафиксировало наиболее частые жалобы пациентов, такие как пульсирующая головная боль от умеренной до сильной сроком до пяти дней, которую сложно унять обезболивающими.