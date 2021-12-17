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30 минут назад

Россиянам назвали верный способ исполнения загаданного на Новый год желания

Психиатр рассказал, как правильно загадать желание на Новый год

Россиянам назвали верный способ исполнения загаданного на Новый год желания
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Под бой курантов можно написать письмо с желаниями, положить монетку в бокал с шампанским или съесть 12 долек фрукта. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич.

При этом она отметила, что в новогоднюю ночь важно загадывать то, чего на самом деле хочется. По словам Мисевич, наши стремления за счет концентрации под бой курантов усиливаются в тысячи раз.

Еще психиатр поделилась особой техникой, помогающей лучше сосредоточиться и визуализировать свое желание: в момент первого удара часов нужно представить, что желание попадает в цветной коридор, устремляясь вдаль, а с последним ударом возвращается обратно к человеку в виде шара того же цвета.

«Также можно написать письмо с устремлением, которые хотите реализовать в следующем году. Сверните листочек в трубочку, перевяжите красной ленточкой и положите в мягкий сапожок Деда Мороза. К письму нужно приложить символ того, чем хотите заплатить за воплощение этого желания. Положите под елку, после празднования спрячьте. А через год убедитесь, что задуманное случилось», — добавила Мисевич.

Кроме того, загадать желание можно, выпив под бой курантов бокал шампанского с монеткой внутри. Здоровье на весь год даст 12 съеденных долек любого фрукта, на который нет аллергии, подытожила Мисевич.

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