Россиянам назвали верный способ исполнения загаданного на Новый год желания

Психиатр рассказал, как правильно загадать желание на Новый год

Под бой курантов можно написать письмо с желаниями, положить монетку в бокал с шампанским или съесть 12 долек фрукта. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич.

При этом она отметила, что в новогоднюю ночь важно загадывать то, чего на самом деле хочется. По словам Мисевич, наши стремления за счет концентрации под бой курантов усиливаются в тысячи раз.

Еще психиатр поделилась особой техникой, помогающей лучше сосредоточиться и визуализировать свое желание: в момент первого удара часов нужно представить, что желание попадает в цветной коридор, устремляясь вдаль, а с последним ударом возвращается обратно к человеку в виде шара того же цвета.

«Также можно написать письмо с устремлением, которые хотите реализовать в следующем году. Сверните листочек в трубочку, перевяжите красной ленточкой и положите в мягкий сапожок Деда Мороза. К письму нужно приложить символ того, чем хотите заплатить за воплощение этого желания. Положите под елку, после празднования спрячьте. А через год убедитесь, что задуманное случилось», — добавила Мисевич.