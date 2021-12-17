Эксперты назвали рамочной концепцией законопроект о ковид-сертификатах

Член Совета Федерации Константин Долгов оценил законопроект о праве регионов вводить ковид-сертификаты в общественных местах, назвав его рамочной концепцией. Его слова приводит «Газета.Ru».

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«Предстоит серьезное обсуждение с регионами и в Совете Федерации (СФ) в частности, максимальный учет их мнения и мнения общественности. В нем нет норм прямого действия», — сказал эксперт о принятом в первом чтении Госдумы документе, добавив, что в случае принятия законопроекта во втором и третьем чтениях сохранится его главная конструкция — право и возможность регионам (их главам) вводить процедуры, связанные с посещением общественных мест при наличии медицинских сертификатов.

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Долгов подчеркнул, что при реализации такого права учитывается реальная ситуация с борьбой с коронавирусом.

В свою очередь адвокат, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский заметил, что есть основания полагать, что ко второму чтению будут учтены предложения регионов, граждан, общественных организаций, политических партий, а также карантинная обстановка.

«Заболеваемость в настоящее время в России снижается. Не исключено, что потребность в законе пропадет или он будет отложен», — сказал Аграновский и уточнил, что таким образом власть ищет способы защитить граждан от пандемии.

«Большая часть населения настроена против жесткого административного давления в плане эпидемии, поэтому меры принимаются медленно, осторожно, а также с учетом региональной специфики», — заключил он.

Ранее сообщалось, что принятый в четверг, 16 декабря, в первом чтении законопроект о введении ковид-сертификатов для посещения общественных мест повторно направлен на обсуждение в регионы.

Согласно законопроекту, представляющему из себя оправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», всем совершеннолетним россиянам при посещении объектов питания, культурных учреждений, мест проведения массовых мероприятий и объектов розничной торговли необходимо будет предъявить QR-код, подтверждающий факт вакцинации или наличие антител вследствие перенесенной болезни.