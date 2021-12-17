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29 минут назад

Гинцбург: комбинация «Спутника V» и «Спутника Лайт» защищает от «омикрона» на 83%

Вакцинация «Спутником V» и последующая ревакцинация «Спутником Лайт» полностью защищают от омикрон-штамма. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург рассказал об эффективности комбинации «Спутника V» и «Спутника Лайт»
Фото: Официальный сайт мэра МосквыОфициальный сайт мэра Москвы

По его словам, комбинация двух препаратов защищает от новой мутации коронавируса более чем на 83 процента.

«Та схема вакцинации, которая еще порядка 5-6 месяцев тому назад была предложена в Российской Федерации министерством здравоохранения нашей страны, смысл которой состоит в том, что после вакцинации "Спутником V" через полгода предлагается ревакцинация "Спутником Лайт" - эта схема вакцинации дает на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма "омикрон"», - заявил он на брифинге.

Также он сообщил, что если в РФ будут циркулировать разные штаммы COVID-19, то у НИЦ Гамалеи уже есть технология для создания вакцины, защищающей сразу от всех антигенов.

Ранее главный санитарный врач страны России Анна Попова заявила, что темпы заражения омикрон-штаммом в мире пугают. По ее словам, ситуация стремительно развивается в Великобритании и Африке.

Общество,Александр Гинцбург,Анна Попова,Минздрав РФ,
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