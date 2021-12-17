Гинцбург рассказал об эффективности комбинации «Спутника V» и «Спутника Лайт»

«Та схема вакцинации, которая еще порядка 5-6 месяцев тому назад была предложена в Российской Федерации министерством здравоохранения нашей страны, смысл которой состоит в том, что после вакцинации "Спутником V" через полгода предлагается ревакцинация "Спутником Лайт" - эта схема вакцинации дает на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма "омикрон"», - заявил он на брифинге.